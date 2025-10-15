طالبة قانون «تستمتع» بقتل 4 أشخاص

في قصة خرجت عن كل تصور، فجّرت طالبة قانون في البرازيل مفاجأة صادمة، بعد أن كشف الأمن تورّطها في سلسلة جرائم تسميم مروّعة أودت بحياة أربعة أشخاص في أقل من نصف عام، باستخدام مادة قاتلة تُستخدم عادة في إبادة الحشرات.

لم تكن الطالبة آنا باولا فيلوسو فرنانديز (36 عاماً) بمفردها، بل نسّقت عمليات القتل مع شقيقتها التوأم وصديقتها (ابنة إحدى الضحايا) ضمن مخطط مروّع امتد بين يناير ومايو 2025، في ثلاث مدن برازيلية مختلفة.

سم قاتل على مراحل

استخدمت فرنانديز مبيدًا سامًا يُعرف باسم «تيربوفوس»، وهو مركب خطير يُقارن بسم الفئران، بعد أن قامت بتجربته أولاً على 10 كلاب لتتأكد من فاعليته. وبحسب رئيس التحقيقات، فإنها كانت بارعة في كسب ثقة الضحايا ثم تسميمهم بلا رحمة وبدون دافع واضح سوى الاستمتاع بالقتل.

وبدأت سلسلة الضحايا بمارسيلو فونسيكا، الذي رحّب بها كمستأجرة لينتهي به المطاف جثة متحللة في شقته بعد أيام من تناول وجبة أعدّتها له. وبعدها بثلاثة أشهر، قُتلت ماريا رودريغيز بكوب قهوة مسموم، في محاولة خبيثة من القاتلة لتوريط ضابط شرطة كانت على علاقة سابقة به.

وكان الضحية الثالثة والد زميلة لها، دفع حياته ثمنًا لخلاف عائلي بعدما قامت ابنته (صديقة فرنانديز) بدفع مبلغ مالي لقتل والدها. أما الجريمة الرابعة، فكانت بحق شاب تونسي يدعى هايدر مهازريس (21 عاماً)، سممته بـ «ميلك شيك» بعدما ادّعت أنه والد جنينها ورفض العودة إليها.

رموز مشفرة وتحويلات ماليّة

كشفت التحقيقات رمزاً غريباً استخدمته المتورطات للتواصل فيما بينهن وهو TCC، الذي يعني ظاهريًا «مشروع التخرج الجامعي»، لكن في الحقيقة كان يشير إلى عمليات التحويل المالي والتخطيط للجرائم.

وأثناء تفتيش منزل فرنانديز، عثرت الشرطة على عبوات السم، وأدلة رقمية تُظهر تواصلها مع الضحايا في اللحظات الأخيرة قبل موتهم. وكانت المفارقة أن القاتلة أول من يبلغ الشرطة عن الوفاة، لإبعاد الشبهات عن نفسها.

وفي تصريح صادم قالت الشرطة البرازيلية إن «فرنانديز قاتلة متسلسلة من طراز نادر.. بلا ندم، ولا مشاعر، ليس لديها إلا رغبة باردة في القتل. ولو أُتيحت لها الفرصة، ستفعلها مجددًا».

وتجري السلطات البرازيلية حالياً اختبارات دقيقة على جثامين الضحايا لتحديد تركيبة السم بدقة، وسط مخاوف من احتمال وجود ضحايا آخرين لم يُكتشفوا بعد.