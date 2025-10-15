غموض يهز البرازيل.. «المؤثرة» وابنتها جثتان صامتتان

في حادثة صادمة أثارت ضجة في البرازيل، عثرت السلطات على جثتي المؤثرة الشهيرة ليدياني ألين لورينسو (33 عاما)، وابنتها المراهقة ميانا صوفيا سانتوس (15 عاما)، داخل شقتهما في حي «بارا دا تيجوكا» جنوب غرب ريو دي جانيرو، وذلك بعد بلاغات من الجيران عن رائحة غريبة انبعثت من المكان.

لا آثار للعنف.. والسبب مجهول

أكدت الشرطة أن الشقة لم تُظهر أي مؤشرات على اقتحام أو عنف، كما لم تُلاحظ إصابات جسدية على الجثتين. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الوفاة قد تكون وقعت قبل خمسة أيام من العثور عليهما. ونُقلت الجثتان إلى ولاية سانتا كاتارينا لإجراء فحوصات إضافية وتشريح شامل لتحديد السبب الدقيق للوفاة، في وقت تستبعد فيه السلطات في الوقت الحالي فرضية الجريمة، وسط ترقّب لنتائج التحاليل المخبرية.

وأثارت الحادثة صدمة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن لورينسو كانت شخصية معروفة بمحتواها عن الجمال والحياة الصحية، ما زاد من الغموض حول نهايتها المأساوية المفاجئة.