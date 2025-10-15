ركاب حافلة بريطانية ينقذون مراهقة من الاختطاف

شهدت مدينة سويندون البريطانية حادثة مروّعة عندما حاول رجل مقيم بطريقة غير شرعية اختطاف فتاة (17 عاماً) بينما كانت عائدة من عملها ليلاً. ووقع الهجوم نحو الساعة التاسعة والنصف مساءً، في لحظة صدمت المارة ودقت ناقوس الخطر بشأن سلامة النساء في الشوارع.

ووثقت كاميرات المراقبة اللحظات العصيبة التي هرع فيها المتهم نحو الفتاة عند إشارات المرور، وقام بسحبها من الخلف وجرّها بالقوة، لكن تدخّل ركاب حافلة كانوا في المكان أحبط المحاولة، بعدما نزلوا بسرعة من الحافلة لمساعدتها وإبعاد المهاجم.

وبعد فشل محاولته، حاول المتهم الاقتراب من امرأتين أخريين قبل أن يلوذ بالفرار. ولاحقه عدد من الشهود وهم يصورونه بهواتفهم، ما ساعد لاحقاً في تحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

من قضية إلى أخرى

وكشفت التحقيقات أن الجاني من جنسية إفريقية، ودخل المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية عام 2023. ورغم إدانته لاحقاً بمخالفة قوانين الدخول، فقد أُفرج عنه بعد قضاء سبعة أشهر في السجن.

وأقر المتهم أمام المحكمة بمحاولة الاختطاف، ومن المقرر النطق بالحكم في 12 ديسمبر القادم. وأكد الادعاء العام أن شجاعة المارة كانت عاملاً حاسماً في إنقاذ الفتاة ومنع كارثة أكبر.

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية لصحيفة ذا صن: «لن نتسامح مع الجرائم التي يرتكبها أجانب داخل بلادنا، وسنعمل على ترحيل من يهددون أمن المجتمع».