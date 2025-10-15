«قنّاصة» على سطح فندق منتخب إسرائيل في إيطاليا

ظهر قناصون على سطح فندق أقام فيه المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم في مدينة أوديني الإيطالية، التي أعلنت حالة التأهب القصوى قبل مباراة التصفيات التي أقمت في وقت لاحق أمس (الثلاثاء) أمام المنتخب الإيطالي.

وانتشرت أصوات المروحيات، التي تراقب المدينة، منذ الصباح، قبل ساعات من انطلاق مباراة إيطاليا ضد إسرائيل على ملعب فريولي.

وتم تصنيف المباراة ضمن فئة المخاطر القصوى، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أوقف حرباً استمرت عامين في غزة.

وقررت العديد من المحلات والمطاعم عدم فتح أبوابها أمس، وهناك قواعد صارمة للمتاجر التي ستفتح، تشمل إزالة أي أثاث خارجي أو أشياء أخرى قد تستخدم كسلاح محتمل.