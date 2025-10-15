«قد أقتل أحداً».. بهذه الكلمات مازحت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين حثها على التوقف عن التدخين، على هامش قمة السلام في شرم الشيخ بمصر، أمس الأول (الإثنين).

وقالت ميلوني، مازحةً، إنها ربما تقتل أحداً إذا اضطُرت إلى الإقلاع عن التدخين.

**media«2599254»**

وقال أردوغان لميلوني في اجتماع جانبي، وسط ضحكات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «تبدين رائعة، ولكن يجب أن أجبرك على الإقلاع عن التدخين».

ورد ماكرون ضاحكاً: «هذا مستحيل». وردت ميلوني: «أعلم، أعلم، لا أريد أن أقتل أحداً».

وكشفت ميلوني (48 عاماً) في كتاب نشر أخيراً أنها عادت إلى التدخين بعد أن أقلعت عنه لمدة 13 سنة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «التليغراف».

**media«2599256»**

ولم يكن أردوغان هو الوحيد الذي أثنى على جمال ميلوني خلال قمة شرم الشيخ، فالرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصفها بـ«الجميلة».

وقال ترمب، الذي رأس مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي القمة، في خطاب: «ليس من حقي قول ذلك، لأنه عادة ما تنتهي حياتك المهنية إذا قلت ذلك، لكنها امرأة جميلة».

وفي الصورة الجماعية التي ضمت نحو 30 من القادة الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم، كانت ميلوني المرأة الوحيدة.