ملياردير يثير الجدل.. حفل زفافه بالزوجة الـ 19 يهز نيجيريا

في حدث أثار ضجة وطنية هز وسائل التواصل الاجتماعي، أقام الملياردير النيجيري جيم براون، رجل الأعمال البارز في قطاع النفط والغاز، حفل زفاف فخما لزوجته الـ19، بحضور زوجاته الـ18 الأخريات اللواتي شاركن في الفرحة بابتسامات وملابس متطابقة، مما يُعدّ عرضاً نادراً للوحدة العائلية في عائلة متعددة الزوجات.وشهد حفل زفاف الملياردير النيجيري إنفاقاً يقدر بملايين الدولارات على الزينة والطعام والترفيه، وانتهى بكشف براون عن خططه للزواج من المرأة رقم 20، مشدداً على أن "«البوليغامية هي سر الحياة السعيدة».وارتدت الزوجة الجديدة للملياردير النيجيري والبالغة 28 عامًا ومن خلفية تقليدية في ولاية دلتا، فستاناً تقليدياً مزخرفاً بالذهب، بينما كنّ الزوجات الـ18 في أزياء أنيقة متشابهة بلون أزرق ملكي، رمزاً للوحدة كما وصفها براون في تصريح للصحفيين.وقال الملياردير البالغ 43 عاماً «إذا أعطيت واحدة 250 ألف نايرا، أعطي الجميع نفس المبلغ، ولهذا المنزل هادئ وسعيد» مضيفاً أن حفل الزفاف حضره مئات الضيوف من الشيوخ التقليديين والمسؤولين الحكوميين، مع عروض موسيقية وألعاب نارية استمرت حتى الفجر.وحصدت الفيديوهات المنتشرة على «إكس» ملايين المشاهدات، مع تعليقات تتراوح بين الإعجاب بالفخامة والانتقاد للإسراف وسط أزمة اقتصادية في نيجيريا.ويأتي هذا الزواج في سياق حياة براون الشهيرة بالتباهي، حيث يدير عائلة تضم عشرات الأبناء من زوجاته الـ 18، ويدار من خلال نظام عائلي يعتمد على المساواة المالية لتجنب الغيرة، كما يدّعي.وأعلن براون في مقابلة مع قناة محلية أن «الزواج الـ19 ليس النهاية؛ أنا أخطط للـ20 قريباً، فالحب لا ينتهي» مشيراً إلى أن ثروته من شركات الأمن البحري تسمح له بتوفير «حياة ملكية» لكل زوجة.وأقيم حفل الزفاف في قصر براون الخاص في أواري، وشمل مأدبة لـ500 شخص مع أطباق نيجيرية تقليدية وموسيقى أفريقية حية، ورغم الاحتفاء، أثار الحدث جدلاً واسعاً؛ فالناشطات النسويات وصفنه بـ«تقليل من شأن المرأة» بينما يرى آخرون فيه تعبيراً عن الثقافة النيجيرية التقليدية حيث تُمارس البوليغامية في 30% من الأسر.