لماذا يحمي الإقلاع عن التدخين ذاكرتك؟

تأثير إيجابي

توصيات الخبراء

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية، يظل التحدي في فهم مدى تأثير التدخين على الخرف بشكل دقيق، وما إذا كان الإقلاع عنه يمكن أن يقلل خطر الإصابة به بشكل ملموس.

أظهرت دراسة حديثة من جامعة كوليدج لندن أن التدخين يسرّع من تراجع القدرات المعرفية المرتبطة بالتقدم في العمر، إذ يعاني المدخنون من تدهور أسرع في مهارات التفكير والتذكر مقارنة بغيرهم.أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين حتى في عمر الخمسين أو أكثر، شهدوا تباطؤاً ملحوظاً في تراجع الذاكرة والقدرة على التعبير اللفظي، إذ كان التراجع أبطأ بنسبة 20% في الذاكرة، و50% في الطلاقة اللفظية.ونُشرت الدراسة في مجلة «لانسيت هيلثي لونجيفيتي»، واستندت إلى تحليل بيانات 9436 شخصاً من 12 دولة، جميعهم تجاوزوا سن الأربعين، مما يعزز قوة النتائج ويوضح مدى تأثير التدخين على صحة الدماغ.تقول الطبيبة ميكايلا بلومبرغ من جامعة لندن كوليدج: «الإقلاع عن التدخين لا ينعكس فقط إيجاباً على الصحة البدنية، بل يساعد أيضاً في الحفاظ على صحة معرفية أفضل حتى في مراحل عمر متقدمة»، لكنها أشارت إلى أن المزيد من الدراسات ضرورية لفهم العلاقة بشكل أعمق.