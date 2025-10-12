تحطمت أمس (السبت) مروحية في هنتنغتون بيتش، بالقرب من طريق ساحل المحيط الهادئ السريع وشارع هنتنغتون بولاية كاليفورنيا.

وسقطت الطائرة بين أشجار نخيل أمام فندق حياة ريجنسي.وأظهرت مقاطع فيديو متعددة نُشرت على الإنترنت الطائرة وهي تدور في اتجاه عقارب الساعة فوق هنتنغتون بيتش، ثم تسقط نحو حافة الشاطئ، حيث علقت بين أشجار النخيل. والتقط الفيديو رجال الإنقاذ، إلى جانب عشرات المارة، وهم يركضون إلى موقع الحادثة.





لم تتضح الأسباب

وأشارت مصادر إعلامية أمريكية إلى أن الحادثة التي لم تتضح أسبابها بعد، وقعت بعد الساعة (الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) خلال فعالية «سيارات ومروحيات على الساحل». وتُعتبر هذه الفعالية تجمعًا شهيرًا للسيارات الفاخرة والنادرة، بالإضافة إلى المروحيات. .