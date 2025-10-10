كشف قائد النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الدور الكبير الذي يلعبه الشعر في تعزيز ثقته بنفسه ومظهره الشخصي.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «من الأفضل الاهتمام بالشعر، ألا توافقني الرأي؟ إذا رأيتني مثلاً من دون شعر، فلن أكون كريستيانو نفسه».

وأضاف: «الكثير من الناس لا يكترثون إن كان لديهم شعر أم لا، لكني أعتقد أن الشعر يجعلك تبدو أفضل، هذا مجرد رأي».

وكان رونالدو قد افتتح أخيراً عيادة طبية متخصصة في العناية بالشعر وعلاج تساقطه، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة استثماراته خارج ملاعب كرة القدم.

استثمار «الدون» في القطاع الصحي يعبّر عن تحوّل رأس المال الرياضي إلى نشاط اقتصادي متكامل، فالنجم الذي اعتاد الملاعب الأوروبية ينقل الآن علامته وقيمته التجارية إلى السعودية، مضيفاً زخماً جديداً لصورتها الدولية كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار.