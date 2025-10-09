في زيارة مميزة، زار الموسيقار الكبير سليم سحاب مقر «عكاظ»، حيث كان في استقباله رئيس التحرير الزميل جميل الذيابي، والمدير العام عبدالله الحسون، وعدد من القيادات الإدارية والتحريرية، في لقاء استثنائي جمع بين قامات فنية وإعلامية، اتسم بالألفة وتبادل الأفكار.

بدأ اللقاء بتعارف حميمي، تخللته مناقشات موسعة حول دور الفن في المجتمع وأثر الإعلام في تعزيز القيم الثقافية والفنية، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه الإعلام والصحافة في ظل التطور التكنولوجي السريع.





وخلال اللقاء، أكد سحاب أن الإعلام اليوم يمثل منصة حيوية يمكن أن تساهم في نشر الوعي الفني وتطوير المشهد الثقافي الوطني، مشيدًا بالدور الذي تلعبه «عكاظ» في هذا الإطار.

وبعد اللقاء، قام الموسيقار سليم سحاب بجولة داخل أروقة «عكاظ»، حيث زار الأقسام المختلفة واطلع على آلية سير العمل من داخل غرف التحرير والإنتاج والمنصات الرقمية، وتعرف على الأدوات والأنظمة التي تعتمدها «عكاظ» في نقل الأخبار والمحتوى الإعلامي. وأبدى إعجابه بالتنظيم والاحترافية التي لمسها، مشيدًا بروح الفريق والتعاون بين العاملين.





وأعرب رئيس التحرير والمدير العام عن اعتزازهما بزيارة شخصية بحجم سليم سحاب، مؤكدين حرص «عكاظ» على فتح آفاق جديدة للتعاون مع جميع القطاعات الثقافية والفنية، ورغبتهما في تسليط الضوء على النجاحات والمبادرات التي تصنع الفارق في المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تواصل فيه «عكاظ» إحداث نقلات نوعية في محتواها الإعلامي، مع التركيز على توسيع دائرة الشراكات الثقافية لتعزيز المحتوى الإبداعي الذي يواكب تطلعات القراء ويثري المشهد الإعلامي الوطني.