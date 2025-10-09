هل يتجاوز بث «ولادة» مباشرة حدود الترفيه ؟

تجربة واقعية

ردود فعل متباينة

دعم «تويتش»

شهدت منصة «تويتش» لحظة استثنائية حين بثّت صانعة المحتوى الأمريكية الشهيرة فاندي ستريمر ولادتها المباشرة لأول مرة أمام آلاف المتابعين حول العالم. الحدث الذي يعتبر خارج نطاق الترفيه المعتاد على المنصة، جذب أكثر من 50 ألف مشاهدة على مدار أكثر من ثماني ساعات.فاندي (30 عاماً) من ولاية تكساس، خاضت تجربة الولادة داخل حوض مطاطي في غرفة المعيشة، وسط دعم عائلتها وأصدقائها الذين كانوا متواجدين معها طوال الوقت. وخلال البث، تبادلت فاندي المزاح مع جمهورها، قائلة: «لقد انتظرت طويلاً، هيا اخرجي الآن!»، مما أضفى على اللحظة لمسة إنسانية وسط الألم.ورافق عملية الولادة طبيب مختص حضر لضمان سلامة الأم وطفلتها «لونا»، التي جاءت إلى العالم وسط تصفيق وتشجيع الحاضرين. وعبر زوج فاندي المعروف باسم «أداماكس»، عن سعادته الكبيرة بهذه اللحظة الفريدة.أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً بين مستخدمي «تويتش»، فالبعض رأى في البث المباشر لحظة نادرة تجمع بين الإنسانية والتقنية، بينما انتقد آخرون عرض مثل هذه اللحظات الخاصة على الهواء مباشرة، معتبرين أن ذلك يتعارض مع خصوصية الأفراد ويشكل تحدياً لسياسات المحتوى على المنصة.وشارك الرئيس التنفيذي لمنصة «تويتش» دان كلانسي، بتعليق مقتضب مهنئاً فاندي وداعماً لها، مما يعكس نظرة الإدارة المتفهمة والمشجعة لمثل هذه المبادرات الجديدة، رغم الجدل المحيط بها.