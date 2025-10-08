كريستيانو رونالدو أول لاعب كرة قدم ملياردير في العالم

أعلن مؤشر بلومبيرغ لأثرياء العالم أن صافي ثروة كريستيانو رونالدو تخطى 1.4 مليار دولار، ليصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يصل لهذا الإنجاز.

عقد ضخم

ساهم توقيع رونالدو مع نادي النصر السعودي في يونيو 2025 بعقد يفوق 400 مليون دولار في رفع ثروته، إذ يشمل راتباً سنوياً يصل إلى 200 مليون دولار، علاوة على مكافأة توقيع بقيمة 30 مليون دولار وحصة بنسبة 15% في النادي.

حقق رونالدو أكثر من 550 مليون دولار من رواتبه بين 2002 و2023، إضافة إلى عقود رعاية مع علامات تجارية كبرى مثل نايكي وأرماني، التي زادت من ثروته بأكثر من 175 مليون دولار.

منافسة شرسة مع ميسي

يُتوقع أن يلحق ليونيل ميسي برونالدو قريباً بفضل عقده مع إنتر ميامي، الذي يتضمن حصة في النادي بعد الاعتزال، رغم أن راتبه السنوي أقل بكثير من رونالدو.

وأكدت بلومبيرغ أن ثروات لاعبي كرة القدم الكبار تتفوق بكثير على أساطير قدامى مثل ديفيد بيكهام، وتركز ثروة رونالدو على الرواتب بشكل رئيسي، بخلاف لاعبين آخرين، مثل روجر فيدرر ومايكل جوردان، الذين اعتمدوا أكثر على استثماراتهم وصفقات الرعاية.