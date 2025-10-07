نظام غذائي يمنع أكثر من 15 مليون وفاة سنويّاً حول العالم!

أوصت لجنة «إيت-لانست 2025» الدولية، في تقريرها الأخير حول النظام الغذائي الصحي للكوكب، باتباع نمط تغذية يعتمد على الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والمكسرات، مع تقليل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والسكريات. مؤكدةً أن هذا التحول يمكن أن يمنع أكثر من 15 مليون وفاة سنويّاً حول العالم. وأشار التقرير إلى أن النظام المتوازن لا يحسن صحة الإنسان فقط، بل يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.وبيّنت الدراسة المنشورة في مجلة The Lancet Planetary Health أن تبنّي هذا النهج الغذائي يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27%، ويخفض احتمالية الإصابة بأمراض القلب، السرطان، والسكري. كما أوصت بحدود يومية تشمل 150 غراماً من الحبوب الكاملة، و500 غرام من الخضراوات والفواكه، مع استهلاك معتدل للبروتين النباتي. وأكدت اللجنة أن التحول العالمي نحو النظام النباتي هو خطوة علمية ضرورية لضمان الأمن الغذائي والبيئي المستدام خلال العقود المقبلة.