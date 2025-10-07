«هارفارد» بين الغموض والاتهام.. الطلاب يتغيبون والأستاذ يطلق النار

ثقافة الخوف والصمت

إجراءات لمواجهة المشكلة

حادثة مثيرة للجدل

ردود فعل متباينة

تحديات جامعية

كشفت لجنة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد تقريرًا صادمًا عن واقع طلاب الجامعة الذين يتغيبون بشكل كبير عن الحصص الدراسية، ويعتمدون على مشاهدة المحاضرات المسجلة بدلاً من الحضور الفعلي. وأشار التقرير إلى أن الطلاب يفضلون قضاء وقتهم في الأنشطة اللاصفية مثل النوادي والمسابقات، بينما ينجحون في الحصول على درجات مرتفعة نتيجة التضخم الكبير في التقييمات.أوضح التقرير أن الخوف من التعبير عن آراء مخالفة داخل الصفوف أدى إلى ضعف النقاشات وتراجع جودة الحوار الأكاديمي، إذ يشعر كثير من الطلاب بأنهم مضطرون لمواءمة آرائهم مع الأساتذة لتجنب التأثير على درجاتهم.ردًا على ذلك، بدأت الجامعة باتخاذ إجراءات لتحسين المناقشات داخل القاعات الدراسية، مثل تطبيق الحضور، وتشجيع الطلاب على تدوين الملاحظات يدويًا، وإنشاء قواعد لضمان خصوصية الأفكار التي يتم تبادلها في الصفوف.وفي تطور لافت، وضعت إدارة الجامعة أستاذا زائرا في كلية القانون بجامعة هارفارد في إجازة إدارية بعد أن أطلق النار بندقية بالقرب من كنيس خلال أحد الأعياد اليهودية. وقالت الشرطة إن الأستاذ كان يحاول صيد الفئران، وأن الحادثة لم تكن بدافع معاداة السامية، رغم التوترات المرتفعة في الفترة الأخيرة بسبب زيادة العنف المعادي للسامية.وأثارت الحادثة اهتمام المسؤولين الحكوميين، وأشعلت جدلًا واسعًا حول أمان الأماكن الدينية وكيفية التعامل مع الحوادث التي تقع في محيط الجامعات.بينما تكافح جامعة هارفارد لإصلاح ثقافة الحضور والنقاش داخل الفصول الدراسية، تواجه أيضًا تحديات في الحفاظ على أمن محيطها الأكاديمي والديني وسط ضغوطات مجتمعية وسياسية متصاعدة.