فيضانات الهند تقتل 18 شخصاً.. ونيبال تسجل 50 وفاة

شهدت منطقة دارجيلنغ الجبلية بشرق الهند فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة ناجمة عن أمطار غزيرة، أسفرت عن مقتل 18 شخصاً على الأقل، مع دمار كبير في المنازل والطرق والجسور.وعلى الجانب الآخر من الحدود، ارتفع عدد الوفيات في نيبال المجاورة إلى 50 شخصاً بسبب فيضانات وانهيارات أرضية متعددة في منطقة إيلام الشرقية، مما يزيد من حجم الكارثة في منطقة الهيمالايا.أعلنت السلطات الهندية أن العديد من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، وسط صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق النائية بسبب كميات كبيرة من الحطام والدمار.وأكدت رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي انهيار جسرين حديديين وتلف طرق عدة، فيما توقع مسؤول في هيئة الأرصاد في كولكاتا استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القادمة.وتعمل فرق الإغاثة على توصيل المساعدات رغم التحديات اللوجستية، مع تحذيرات من احتمال ارتفاع عدد الضحايا في ظل استمرار وصول التقارير من المناطق المتضررة.