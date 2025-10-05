قتل زوجته ثم ألقى جثتها من الشرفة !

محاولة تضليل الشرطة

انهيار ومحاولة هروب

العائلة تكشف المستور

اعتراف تحت الضغط

استفاق حي الجناين بمحافظة السويس على جريمة مروّعة، بعدما أقدم رجل على خنق زوجته حتى الموت، ثم ألقى جثتها من شرفة شقتهما بالطابق الثالث، محاولاً إظهار الحادثة كـ«سقوط عرضي».الزوج وهو عامل في إحدى الورش المحلية، هرع بزوجته إلى المستشفى مدعياً سقوطها من الشرفة، لكن فحص الجثة كشف العكس تماماً، إذ ظهرت علامات الخنق ومقاومة واضحة على جسد الضحية.ارتبك المتهم خلال التحقيقات، خصوصاً عند سؤاله عن توقيت الحادثة، وسعى للفرار من المستشفى إلا أن الشرطة المكلفة بتأمين الطوارئ أوقفته فوراً، ما عزز الشكوك حول تورطه.أكدت عائلة الضحية للشرطة وجود خلافات دائمة بين الزوجين، إضافة إلى تعرضها للضرب والإهانة المستمرة من قبله، وهو ما دعّم فرضية الجريمة العمد.وبعد مواجهة المتهم بالأدلة الطبية وشهادات أسرة الضحية، انهار وأقرّ بجريمته، مؤكداً أنه خنق زوجته إثر شجار عنيف، ثم ألقى جثتها من الشرفة لإبعاد الشبهات. وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.