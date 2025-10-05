أخطاء جسيمة تضعف الكبد

حذرت دراسة طبية من أربع ممارسات شائعة تؤثر سلبًا على صحة الكبد، أبرزها الإفراط في تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون، والمسكنات، وعدم شرب الماء بانتظام، إضافة إلى السهر لفترات طويلة. وأوضحت الأبحاث المنشورة في Journal of Hepatology، أن هذه السلوكيات تؤدي إلى تراكم الدهون والسموم في الكبد، ما يزيد خطر الإصابة بالتهابات وأمراض مزمنة. وأكد الخبراء، أن الكبد يعمل كمصفاة أساسية للجسم، وأن أي خلل في وظائفه ينعكس على بقية الأعضاء، ما يفرض ضرورة الالتزام بنمط حياة صحي. وشددت التوصيات على تقليل الأطعمة المعالجة، وممارسة الرياضة، وضبط ساعات النوم، وشرب كميات كافية من الماء يوميًا لتعزيز قدرة الكبد على تجديد خلاياه. وأضاف الأطباء، أن الكشف المبكر عبر الفحوصات الدورية يساهم في تقليل المضاعفات. واعتبر الباحثون، أن الوقاية تبدأ بتغيير العادات اليومية البسيطة، إذ إن الكبد من أكثر الأعضاء قدرة على التعافي عند إزالة المؤثرات الضارة.