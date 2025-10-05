الحرمان المزمن من النوم يدمر القلب

أشارت دراسة، نشرت في European Heart Journal، إلى أن الحرمان المزمن من النوم يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم واضطراب ضربات القلب. وأوضحت النتائج، أن النوم لفترة تراوح بين سبع وثماني ساعات يوميًا يرتبط بصحة قلبية أفضل وانخفاض معدلات الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. وأكد الباحثون، أن السهر أمام الشاشات يؤثر في الساعة البيولوجية للجسم ويضعف قدرة القلب على التكيف مع الضغوط، ما يستدعي اتباع عادات نوم منتظمة. كما شدد الأطباء على أن النوم ليس رفاهية بل ضرورة بيولوجية تعادل في أهميتها الغذاء والرياضة. وأوصوا بالابتعاد عن المنبهات في ساعات المساء، والحرص على بيئة نوم مظلمة وهادئة، لتقليل مستويات التوتر وتحسين الدورة الدموية. وأضافت الدراسة، أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يُعد واحدًا من أهم عوامل الوقاية القلبية، إلى جانب التغذية السليمة والنشاط البدني.