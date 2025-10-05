سلّم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه مساء الجمعة إلى الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا، بعد سنوات من الهروب داخل المخيم، إذ كان مطلوباً بتهم تتعلق بالمشاركة في أعمال مسلحة ضد الجيش اللبناني عام 2013.

مطلوب للعدالة

يُتوقع أن يُحال شاكر خلال الأسبوع القادم إلى التحقيق تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وكان القضاء اللبناني قد أصدر بحقه أحكاماً غيابية في وقت سابق، تضمنت السجن بتهم التحريض والمشاركة في أعمال إرهابية، قبل أن تُعاد محاكمته لاحقاً.

نهاية مطاف طويلة

تسليم شاكر نفسه يأتي بعد سنوات من التخفي في المخيم، الذي لجأ إليه عقب المواجهات المسلحة في صيدا. وخلال فترة هروبه، حاول الظهور إعلامياً أكثر من مرة لتبرير مواقفه، إلا أن القضاء اللبناني ظل يعتبره مطلوباً للعدالة.

لا عودة فنية قريبة

تسليم فضل شاكر نفسه لا يعني طي صفحة الاتهامات، إذ ينتظره مسار قضائي معقد قد يستغرق وقتاً قبل البت في مصيره. ولن تشفع محاولاته السابقة للعودة إلى الغناء أمام سجل الاتهامات الأمنية التي لاحقته لسنوات.