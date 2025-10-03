مكملات الكالسيوم لا تكفي لصحة العظام

أظهرت أبحاث طبية جديدة، أن الاعتماد على مكملات الكالسيوم وحدها غير كافٍ للحفاظ على قوة العظام، ما لم يقترن بفيتامين D ونظام غذائي متوازن. وأشارت دراسة نُشرت في Journal of Bone and Mineral Research، إلى أن مكملات الكالسيوم دون متابعة دقيقة قد ترفع خطر الإصابة بحصى الكلى أو مشكلات القلب عند الجرعات العالية. وأكد الأطباء، أن المصدر الأمثل للكالسيوم يبقى عبر الغذاء الطبيعي كالخضراوات الورقية والألبان، حيث يكون الامتصاص أفضل وأكثر أمانًا. كما شددوا على أن المكملات يجب أن توصف بجرعات محددة وتحت إشراف طبي، خصوصًا لكبار السن والنساء بعد سن اليأس، لتفادي نقص الكالسيوم المرتبط بهشاشة العظام. وخلص الباحثون إلى أن بناء العظام يحتاج تكاملًا بين الكالسيوم وفيتامين D والنشاط البدني، وليس تناول الحبوب فقط، إذ إن الهيكل العظمي يعتمد على توازن العناصر الغذائية والهرمونات للحفاظ على كثافته.