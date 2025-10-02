آيفون وأندرويد يكشفان سلاحاً جديداً ضد المكالمات الاحتيالية
أطلقت أبل في تحديث iOS 26 ميزة ثورية تصنف المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، بحيث ترد «سيري» آلياً وتطلب من المتصل شرح سبب الاتصال، مما يوفر للمستخدمين حماية فعالة ضد المكالمات الاحتيالية المزعجة.

كيف تعمل الميزة؟

عند اتصال رقم مجهول، لا يرن الهاتف، بل يجيب المساعد الصوتي تلقائياً ويبدأ محادثة مع المتصل، ويُعرض النص مكتوبا للمستخدم ليقرر قبول أو رفض المكالمة بسهولة.

غوغل ليست بعيدة

هواتف Pixel من غوغل تتمتع بميزة مشابهة منذ سنوات، وتم توسيعها حديثا لتشمل المزيد من الدول مثل كندا وأستراليا، في خطوة مهمة لمكافحة المكالمات الاحتيالية عالمياً.

لماذا تتفوق هذه التقنية؟

لم تعد الطرق القديمة لحجب الأرقام فعالة بسبب تقنيات التزييف التي يستخدمها المحتالون، بينما تعتمد هذه التقنية على التحقق المباشر من المتصل، مما يصعب خداع النظام.

بعض التحديات

ورغم فعاليتها، أزعجت الميزة بعض المستخدمين الحقيقيين الذين شعروا بالانزعاج من الرد الآلي، لكنها خيار قابل للتفعيل أو التعطيل حسب رغبة المستخدم.

فلتر الرسائل النصية

إلى جانب المكالمات، أطلقت أبل وغوغل أيضاً أدوات تلقائية لتصفية الرسائل النصية الاحتيالية، وتحويلها إلى مجلد «سبام» للحفاظ على أمان المستخدم.
