قبيلة أفريقية تُطرد من غابة في أسكتلندا !

اعتقالات وهروب

نزاع قانوني

مطالب تاريخية

تحديات ومخاوف

أُجبرت قبيلة كوبالا الأفريقية على مغادرة مخيمها في غابة قرب جيدبورغ في أسكتلندا، بعد صدور أمر إخلاء فوري من المحكمة.ألقت الشرطة القبض على زعيم القبيلة أتهيني المعروف بـ«كوفي أوفيه» وزوجته ناندي، بالإضافة إلى الخادمة الأمريكية كاورا تايلور، بعد أن بثت القبيلة عملية الإخلاء مباشرة على تيك توك.اشتكى مالك الأرض الأصلية ديفيد بالمر من إزعاج المخيم، وأصدر الشريف أمرًا قانونيًا بإخلاء المخيم الذي انتقل لاحقًا إلى أرض مجاورة تابعة لمجلس الحدود الأسكتلندي.أكد أفراد القبيلة أنهم يستعيدون أراضي أجدادهم التي فقدوها منذ 400 عام، ويزعم أوفيه أنهم يتبعون قوانين خالق الأرض ولا يعترفون بملكية السلطات للأرض.وكان المخيم قد تعرض لهجمات من بعض السكان المحليين، وأُبلغ عن رمي الحجارة عليه، فيما تطالب القبيلة بوقف ما تعتبره اضطهادًا وقمعًا لمطالبها المشروعة.