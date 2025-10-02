خرج لاصطياد السناجب.. فعاد في كفن

تحولت رحلة صيد عادية إلى فاجعة مؤلمة في ولاية آيوا الأمريكية، بعد أن لقي شاب يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه برصاصة أُطلقت بالخطأ، عندما ظنه صديقه «سنجابًا» أثناء مطاردة برية.

تفاصيل الحادثة

كان كارسن رايان طالبا في سنته الأخيرة بمدرسة واشنطن الثانوية وعضوا بفريق كرة القدم، وقد خرج مع أصدقائه في رحلة صيد للسناجب. لكن أحدهم أطلق النار من سلاحه معتقدًا أنه يصوب نحو فريسة، ليصيب كارسن مباشرة في رأسه.

وجرى نقله على الفور إلى مركز UI Health Care الطبي، لكن الإصابات كانت مميتة، وأعلنت وفاته لاحقًا.

التحقيق مستمر

كلمات حزينة

فتحت السلطات تحقيقًا في ملابسات الحادثة، وسط حالة من الذهول والصدمة في محيطه في واشنطن، حيث عُرف بأنه شاب طموح ومحبوب، يهوى الرياضة والطبيعة، ومشبع بالقيم الدينية.نعى فريق ألعاب القوى بمدرسته الشاب الراحل عبر منشور مؤثر على «فيسبوك»: «قلوبنا محطمة.. نطلب منكم الدعاء لأسرته وزملائه في هذه اللحظات العصيبة».

كما أقيمت وقفة تأبينية لوداعه، بحضور واسع من الطلاب والمعلمين والمجتمع المحلي.

دعم للعائلة

GoFundMe

أصدقاء الأسرة أطلقوا حملة تبرعات عبر منصة، جمعت أكثر من 53 ألف دولار حتى الآن لمساعدة العائلة في هذه المحنة.

كيلسي ويلر، صديقة مقربة من العائلة، قالت: «كارسن كان ضوءًا ساطعًا في حياة الجميع، شخصًا لطيفًا، نقيًا، ومرِحًا.»

قوانين السلاح

أعادت الحادثة إشعال الجدل القديم الجديد حول قوانين السلاح في الولايات المتحدة، حيث تتكرر الحوادث المأساوية المرتبطة بإطلاق النار، خصوصا في صفوف الشباب.

وتزامنًا مع هذه الحادثة، أعلنت شرطة نيويورك وفاة مراهق آخر (13 عامًا) بعد إصابته برصاصة أثناء توجهه إلى المدرسة.