70 قتيلاً في زلزال عنيف ضرب وسط الفلبين.

أعلنت السلطات الفلبينية مقتل 70 شخصاً على الأقل، مع توقعات بارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات الإنقاذ، في الزلزال القوي الذي ضرب وسط الفلبين، مساء الثلاثاء، بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، مسبباً سقوط جدران المباني والمنازل، حيث يبحث المنقذون عن ناجين تحت الأنقاض باستخدام جرافات وكلاب كشف.

وأدى الزلزال الذي حدث بعمق 10 كيلومترات فقط إلى إصابة نحو 150 آخرين، مع تسجيل أكثر من 700 هزة ارتدادية حتى الآن، ما أجبر السلطات على نقل المرضى إلى خيام خارج المستشفيات في مدينة سيبو لتجنب مخاطر الانهيارات الإضافية.

ووقع الزلزال في الساعة 9:59 مساءً بالتوقيت المحلي قبالة الساحل الشمالي لجزيرة سيبو، قرب مدينة بوغو، ما أدى إلى انهيار مجمع رياضي في بلدة سان ريميجيو أثناء مباراة كرة سلة، مسبباً مقتل 13 شخصاً على الأقل، بين جمهور المباراة بما في ذلك ثلاثة من حراس الساحل الفلبيني وإطفائي.

ووفقاً لتقارير المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل، شعر أكثر من نصف مليون شخص بهزة شديدة عبر جزر فيسايا، بما في ذلك سيبو وليته وبيليران، مع انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة وإصدار تحذير تسونامي مؤقت أدى إلى إجلاء السكان من السواحل.

حالة الطوارئ في سيبو

وفي بيان رسمي، أعرب رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور عن «حزنه العميق»، معلناً حالة الطوارئ في سيبو وتخصيص ميزانية طوارئ لإعادة الإعمار، مع طلب مساعدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما أشاد رئيس الصليب الأحمر الفلبيني ريتشارد غوردون بجهود المتطوعين، لكنه حذر من «نقص في المعدات الثقيلة» للوصول إلى المناطق النائية.

ومن جانبه وصف نائب مدير مكتب الدفاع المدني رافائيليتو أليخاندرو الوضع بأنه «مأساوي»، محذراً من أن الأرقام قد ترتفع مع الوصول إلى المباني المنهارة.

وتقع الفلبين في قلب «حلقة النار» الهادئة، وهي قوس طوله 40 ألف كيلومتر يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادئ، حيث يحدث أكثر من 80% من الزلازل العالمية ويتركز نصف البراكين النشطة، حيث تقع الدولة على حدود الصفيحة الفلبينية البحرية النشطة، ما يجعلها عرضة للزلازل اليومية، إضافة إلى نحو 20 إعصاراً سنوياً.