أمريكية تتقاضى 30000 دولار لتسمية طفلك!

وكالة التسمية الفاخرة

كيف تختار الأسماء؟

أبعاد نفسية واجتماعية

ردود فعل ساخرة

سوق مزدهرة

في زمننا الحالي، لم يعد اختيار اسم المولود مسألة عائلية بسيطة أو قرارا عفويا بين أسماء شائعة. بل تحول الأمر إلى خدمة فاخرة تقدمها تايلور همفري، وهي امرأة من سان فرانسيسكو، تخصصت في تسمية الأطفال بمقابل يصل إلى 30 ألف دولار.تشغل همفري (37 عاما) وكالة متخصصة في تسمية الأطفال تعتمد على استبيانات دقيقة، وجداول بيانات، وباقات خدمات متعددة تبدأ من 200 دولار وحتى 30 ألف دولار للخدمات الفاخرة. وبدأت مشوارها قبل أكثر من عقد، واليوم تُعد من أبرز أسماء الصناعة، إذ ساعدت في تسمية أكثر من 500 طفل.لا تعتمد همفري على كتب الأسماء التقليدية، بل تستعين بمعلومات عن العائلة، وجلسات عصف ذهني، واستشارات مع الأزواج، بهدف ابتكار أسماء فريدة تناسب الشخصية وتحقق توازنا بين الحداثة والعمق. غالبا ما تتلقى طلبات خاصة، مثل أن يكون الاسم غير شائع لكنه أنيق، وقوي بدون غلو، أو حديث دون أن يفقد قيمته.تتعدى مهماتها التسمية فقط، إذ تتدخل أحيانا لحل خلافات بين الأزواج بشأن الاسم، أو تهدئة قلق الوالدين الذين يخشون تأثير الاسم على مستقبل طفلهم. وتكشف حالات طارئة اضطرتها إلى إيقاف كل شيء لمساعدة عميل في اختيار الاسم المناسب.رغم نجاحها، لم تسلم من الانتقادات والسخرية عبر الإنترنت، إذ أصبحت هدفا للنكات. وتقر همفري بأنها تجد ذلك محرجا لكنها تتقبل الأمر بروح دعابة، مؤكدة أنها تستمتع بوظيفتها الفريدة.مع ازدياد الطلب على خدماتها، تثبت همفري أن الأسماء ليست مجرد كلمات بل علامة هوية ذات قيمة عالية، يتهافت عليها العملاء الباحثون عن التفرد لذويهم.