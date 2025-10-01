كيف ترفض مهام مديرك بذكاء ودون توتر؟
تابعوا عكاظ على
Google News Account
في عالم العمل المتسارع، يواجه الموظفون ضغوطاً متزايدة تتطلب منهم أداء مهمات إضافية فجأة. وعندما يطلب المدير مهمة جديدة وسط جدول مزدحم، يصبح الرفض أمراً حساساً قد يسبب توتراً إذا لم يُدر بحكمة.

أهمية الرفض بلباقة

الرفض المباشر قد يؤثر سلباً على العلاقات المهنية، بينما يمكن للرفض المدروس أن يحافظ على الاحترام ويُظهر احترافية عالية في التعامل، مع ضمان تنفيذ المهام الأساسية بجودة.

7 خطوات للرفض الذكي

  • أوضح السبب بصدق
اشرح انشغالك أو ارتباطاتك الحالية لتوفير سياق منطقي للرفض.
  • تجنب كلمة «لا» الصريحة
استخدم عبارات مهذبة تُظهر رغبتك في التعاون مع توضيح عدم القدرة حالياً.
  • اقترح حلولاً بديلة
قدم أفكاراً لتوزيع المهمة أو تعديل مواعيد التسليم.
  • أظهر تفهماً
اعترف بأهمية المهمة لتفهم مديرك موقفك بشكل أفضل.
  • اطلب ترتيب الأولويات
اطلب مساعدة المدير في تحديد أي المهمات أهم للتركيز عليها.
  • ادعم موقفك بالأدلة
استخدم جدول الأعمال أو قائمة المهمات الحالية لتبرير ضيق الوقت.
  • اقترح تقاسم العمل
شارك جزءاً من المهمة مع زميل لضمان جودة الأداء.

تعزيز العلاقات المهنية

يعكس الرفض الذكي احترافية الموظف ويعزز التواصل البناء مع المدير، مما يحافظ على بيئة عمل صحية ومثمرة.
أخبار ذات صلة
 
8 عادات يومية بسيطة للوقاية من الخرف
8 عادات يومية بسيطة للوقاية من الخرف
دراسة: المكسرات كنز غذائي للصحة والعقل
دراسة: المكسرات كنز غذائي للصحة والعقل