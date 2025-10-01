كيف ترفض مهام مديرك بذكاء ودون توتر؟

في عالم العمل المتسارع، يواجه الموظفون ضغوطاً متزايدة تتطلب منهم أداء مهمات إضافية فجأة. وعندما يطلب المدير مهمة جديدة وسط جدول مزدحم، يصبح الرفض أمراً حساساً قد يسبب توتراً إذا لم يُدر بحكمة.
أهمية الرفض بلباقةالرفض المباشر قد يؤثر سلباً على العلاقات المهنية، بينما يمكن للرفض المدروس أن يحافظ على الاحترام ويُظهر احترافية عالية في التعامل، مع ضمان تنفيذ المهام الأساسية بجودة.
7 خطوات للرفض الذكي
- أوضح السبب بصدق
- تجنب كلمة «لا» الصريحة
- اقترح حلولاً بديلة
- أظهر تفهماً
- اطلب ترتيب الأولويات
- ادعم موقفك بالأدلة
- اقترح تقاسم العمل