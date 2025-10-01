عطسة وزير الصحة تثير ضحك ترمب في مؤتمر صحفي

مزاح ترمب

طلب طريف

انتشار واسع

أثار وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور موجة من الضحك بعد عطسة مفاجئة خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بينما كان الرئيس دونالد ترمب يعلن صفقة جديدة مع شركة فايزر لخفض أسعار الأدوية.عقب العطسة، قال ترمب مازحاً: «يرحمك الله يا بوبي»، ثم أضاف ضاحكاً: «آمل ألا أكون قد أصبت بكوفيد للتو»، مما أثار ضحك الحاضرين وأضفى جواً من المرح على المؤتمر.واصل ترمب مزاحه بتحويل حديثه إلى الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، مطالباً بشكل فكاهي بالحصول على دواء «باكسلوفيد» المستخدم لعلاج أعراض كوفيد-19، قائلاً: «هل لديك باكسلوفيد؟ أعطني باكسلوفيد فوراً»، ما زاد من تفاعل الجمهور وضحكه.انتشرت لقطات العطسة والمزاح بين ترمب وكينيدي جونيور بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ حصدت ملايين المشاهدات في ساعات قليلة، مع تفاعل المستخدمين عبر تعليقات ساخرة وميمات مبتكرة.