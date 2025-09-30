«كارثة إندونيسيا»: مخاوف من انهيارات تعيق إنقاذ الطلاب المدفونين

سباق مع الزمن

ظروف غامضة

انهيارات إضافية

استنفار حكومي

في مشهد مأساوي هزّ مدينة سيدوارجو بإقليم جاوة الشرقية، انهارت مدرسة داخلية إسلامية أمس (الإثنين) بشكل مفاجئ أثناء أداء الطلاب الصلاة جماعة، ما أسفر عن مقتل 3 أطفال على الأقل وإصابة 98 وفقدان أكثر من 65 آخرين تحت الأنقاض.وتعمل فرق الإنقاذ الإندونيسية على مدار الساعة بحثاً عن ناجين، وسط أنقاض المبنى المنهار. وأكد المسؤول في وكالة الإنقاذ الوطنية نانانغ سيغيت العثور حتى الآن على 11 طالباً، فيما لا يزال عشرات الأطفال في عداد المفقودين.ورغم استمرار التحقيقات، تشير المعلومات الأولية إلى أن عمّالاً كانوا يسكبون الخرسانة في الطابق العلوي من المبنى وقت وقوع الكارثة. ويبدو أن الأعمدة الداعمة لم تتحمل الوزن، ما أدى إلى انهيار السقف وسقوطه مباشرة على الطلاب في الطابق السفلي.ورغم إيصال الماء والأكسجين لبعض الطلاب الموجودين تحت الأنقاض، لا يزال الوضع بالغ الخطورة، إذ إن ما تبقى من الهيكل مهدد بالسقوط، ما يعقّد عمليات الإنقاذ ويجعل كل دقيقة تمر ثمينة في سباق النجاة.من جانبها، أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ، وتواصل جهود الإنقاذ، فيما طالب الأهالي بتحقيق عاجل في أسباب انهيار المبنى، في ظل تساؤلات حول جودة البناء وسلامته.