حريق يلتهم مجمعاً تجارياً في «زيونة بغداد»

أعلنت فرق الدفاع المدني العراقي، الإثنين، نجاحها في السيطرة الكاملة على حادثة حريق اندلعت داخل بناية تجارية مكونة من 3 طوابق، مخصصة لتجارة الإكسسوارات وأجهزة الموبايل، في منطقة شارع الربيعي بمنطقة زيونة وسط بغداد.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن «فرق الدفاع المدني دفعت بثقل أسطولها الآلي التخصصي لتكافح النيران من الأعلى مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المبنى، وإنقاذ المواطنين وتحجيم الخسائر الناتجة عن الحريق، وتطويق النيران ومنع انتشارها إلى الأبنية التجارية المجاورة».

وأضافت المديرية أن «فرق الدفاع المدني أنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية الناتجة عن ذلك».

وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.