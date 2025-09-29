قصة نجاة صينية.. يومان في بئر مظلمة مع لدغات الثعابين

تمكنت فرق الطوارئ في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 48 عاماً، عاشت تجربة مرعبة بعد سقوطها في بئر قديمة خلال نزهة في الغابة.
سقطت داخل بئر ضيقة
السيدة التي تُدعى تشين سقطت في بئر ضيقة من الأعلى وواسعة من الأسفل، ما منعها من تسلق الجدران والخروج، حيث ظلّت عالقة لأكثر من 54 ساعة وسط الظلام، ووسط لدغات البعوض وتهديدات الثعابين المائية.
الإنقاذ بطائرة مسيّرة
وبدأت عائلتها البحث فور إبلاغها باختفائها، واستمر البحث حتى تم تحديد موقعها في 15 سبتمبر عبر طائرة مسيّرة مزودة بكاميرا حرارية، بعد سماع صوت استغاثتها الخافتة.
إرادة صلبة للبقاء
روت السيدة أنها كانت تثبت جسدها بحجر بارز، واقتلعت أحجاراً أخرى لتكوين نقاط ارتكاز، ما مكنها من البقاء في الوضعية نفسها رغم الإنهاك ولدغة ثعبان مائي غير سام.
حالة صحية مستقرة
وبعد إنقاذها، نُقلت تشين إلى المستشفى، حيث تم تشخيص إصابتها بكسرين في الأضلاع وانهيار جزئي في الرئة، إضافة إلى إصابات بالغة في اليدين. وأكد الأطباء أن حالتها مستقرة وستتعافى قريباً.
تفاعل واسع
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الصين قصتها، وأشاد الكثيرون بإرادتها القوية في مواجهة الظروف الصعبة والبقاء على قيد الحياة.