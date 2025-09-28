فتاة تكرم والدها بـ«البالطو الأبيض».. وسط نشارة الخشب

في مشهد إنساني أسر قلوب المتابعين، اختارت الطالبة المصرية آلاء أحمد أن تحتفل بأول أيامها في كلية الطب البيطري بطريقة مختلفة، حين ارتدت بالطوها الأبيض وتوجهت مباشرة إلى ورشة والدها البسيطة في صفط اللبن بالجيزة، لتفاجئه بلحظة فخر لا تُنسى.

مشهد غير متوقع

دخلت آلاء ورشة النجارة الصغيرة، حيث تتناثر أدوات الخشب ورائحة الكدّ اليومي، وألقت بالبالطو على والدها ليجربه. الأب تردد رافضاً خوفاً من اتساخه، لكن إصرار ابنته جعله يرضخ، لتتوثّق اللقطة التي جمعت عرق الكدح بإنجاز العلم.

سنوات من السهر والتضحيات

وفي حديثها لوسائل إعلام مصرية، كشفت الطالبة أنها ضحّت بساعات نومها الطويلة من أجل مراجعة المناهج، فيما كان الأب لا يدخر جهداً لدعمها وتلبية احتياجاتها، مؤكدة أن نجاحها ثمرة تعب عائلة كاملة.

لحظة فخر عائلية

الأب الذي اعتاد العمل بصمت بين أخشاب ورشته، وجد نفسه محاطاً بالكاميرات ووسائل الإعلام، ليعبر بدموع الفخر عن سعادته بابنته: «حققت حلمي وحلم العائلة كلها»، متمنياً لها مستقبلاً مشرقاً.

ضجة على مواقع التواصل

اللحظة العائلية انتشرت بسرعة البرق، محققة آلاف المشاهدات والتعليقات التي أشادت بوفاء الابنة وتقديرها لتضحيات والدها، واعتبرها كثيرون نموذجاً صادقاً للعلاقة بين الآباء وأبنائهم.