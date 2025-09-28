قارب يطلق النار على 11 ضحية ثم يهرب في الظلام

تحولت سهرة ليلية إلى مأساة دامية في مدينة ساوثبورت بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، بعدما أطلق مسلح النار على رواد حانة مطلة على النهر من على متن قارب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في مشهد هز الولاية الأمريكية.

تفاصيل الهجوم

وقع الاعتداء في تمام التاسعة والنصف من مساء أمس (السبت)، عند رصيف American Fish Company، حيث توقفت قارب قرب الحانة، ليبدأ المهاجم بإطلاق النار عشوائيًا على الحضور، قبل أن يلوذ بالفرار عبر المياه.

حصيلة الضحايا

وأكدت السلطات مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين على الأقل، بينما لم تُعلن بعد هويات الضحايا أو الدوافع وراء الجريمة، لكن الشرطة قالت إنها تحقق مع شخص مشتبه به على صلة بالحادثة.

موقع الحادثة

تعتبر ساوثبورت مدينة ساحلية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 4100 نسمة، وتقع شرق مدينة ميرتل بيتش، وتشتهر بواجهة نهرية تجذب الزوار عبر مطاعمها وحاناتها التي تقدم عروض موسيقية حية.

صدمة محلية

وأثارت الواقعة حالة ذعر واستنكار بين الأهالي، خصوصًا أن الموقع معروف بأجوائه المفتوحة على النهر وغروب الشمس، ما جعل الهجوم يبدو أكثر قسوة وغير متوقع.