اكتشاف أقدم مدينة يعود تاريخها إلى 6000 عام في الصين

اكتشف علماء الآثار من معهد «جيانغسو للآثار الثقافية وعلم الآثار»، أقدم موقع حتى الآن في الصين لمدينة تعود إلى فترة ما قبل التاريخ في المجرى الأدنى من نهر اليانغتسي، وذلك في مقاطعة «جيانغسو» بشرقي البلاد، إذ يعود تاريخها إلى نحو 6000 عام.

وأوضح العلماء في معهد «جيانغسو»، أن الموقع يقع في الجانب الغربي من قرية دوشان في بلدة شيبي بمدينة ووشي، ويغطي مساحة نحو 250 ألف متر مربع، ويضم آثارا من ثقافة «ماجيابانغ» من العصر الحجري الحديث وأواخر ثقافة «سونغتسه»، إذ تمت أعمال التنقيب لمنطقة مساحتها نحو 16 ألف متر مربع.

وقال تشو رون كن رئيس فريق التنقيب الأثري نائب رئيس المعهد: «يحتوي الموقع على طبقتين من التحصينات، فيما يعود تاريخ الفحم والبذور النباتية المكتشفة من الخندق إلى نحو 6000 عام باستخدام تحليل الكربون المشع، كما يعود الفخار المكتشف من خندق بالموقع إلى فخار مصنوع من الرمل الأحمر، مع أشكال تشمل بشكل أساسي أوعية للطهي ومراجل ثلاثية القوائم وأوعية، مما يعد سمات نموذجية لثقافة «ماجيابانغ».

كما تم اكتشاف أكثر من 140 قبرا، تحتوي على مواد دفن تشمل فؤوسا يشمية وحجرية ومراجل فخارية ثلاثية القوائم وأكوابا وجرارا فخارية ذات فتحات كبيرة.

وأشار الباحثون إلى أن موقع مدينة ثقافة «ماجيابانغ» في دوشان، يعد واحدا من أقدم مواقع مدن ما قبل التاريخ في الصين، إذ يتميز بقيمة أكاديمية كبيرة للبحث في أصول الحضارة الصينية.