تحوّل ملهى ليلي شهير في ولاية غوا الهندية إلى مأساة مروّعة، بعدما اندلع حريق هائل منتصف الليل وأودى بحياة ما لا يقل عن 25 شخصاً. وبينما تصاعدت ألسنة اللهب من المبنى التابع لأحد الفنادق في منطقة أربورا، هرعت فرق الطوارئ في سباق مع الزمن لإجلاء الضحايا والسيطرة على الحريق الذي هزّ واحدة من أشهر الوجهات السياحية في الهند.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن «حزنه العميق» إزاء الحريق المروع الذي اندلع داخل الملهى الليلي في غوا. وفي السياق نفسه، عبّر رئيس وزراء الولاية برامود ساوانت، عن أسفه الشديد لما وقع، موضحاً أن «عدداً من موظفي الفندق وثلاثة أو أربعة سياح لقوا حتفهم اختناقاً»، من دون الكشف عن جنسيات الضحايا.

وأظهرت مشاهد بثّتها وكالة «برس تراست أوف إنديا» طواقم الإسعاف وهي تنقل المصابين والجثث عبر درج حجري ضيق في فندق «بيرش».

وأكد ساوانت، خلال زيارة للموقع، أنه أمر بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، مشدداً على أن «المسؤولين عنه سيواجهون أشد الإجراءات القانونية»، ومتوعداً بمحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها. واعتبر أن المأساة كانت قابلة للتفادي، مشيراً إلى أن الملهى كان يعمل دون ترخيص رسمي، وهو ما وصفه بأنه أحد العوامل التي أدت إلى وقوع الحريق.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة أن الحريق قد يكون ناجماً عن انفجار أسطوانة غاز داخل الملهى. فيما نقلت قناة «سي إن إن نيوز 18» عن رئيس جهاز الإطفاء في غوا، نيتين ف. رايكر، قوله إن «معظم الضحايا لقوا حتفهم اختناقاً في الطابق السفلي والمطبخ»، بعد أن «أشعل عرض للألعاب النارية أجزاء خشبية» داخل المكان، مما سرّع انتشار النار.