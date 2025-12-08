في مشهد صادم هزّ الوجدان قبل أن يهزّ بلدة جبولة الهادئة شرقي لبنان، تحوّل خلاف عائلي إلى مأساة مروّعة بعدما أقدمت امرأة على فتح قنبلة يدوية داخل منزلها، لتستهدف نفسها وأطفالها في لحظات محمّلة بالغموض والوجع.

الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لتحديد ظروف الحادث وملابساته وتقدير حجم الأضرار الناجمة عنه. وقد أثارت الواقعة موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول الدافع الذي دفع الأم لارتكاب هذا الفعل المروّع بحق أطفالها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد وقع الانفجار داخل منزل المواطن «ع.ص.د» في منطقة البقاع الشمالي، ما أسفر عن مقتل طفله البالغ من العمر 5 سنوات، بينما أُصيبت زوجته «أ.ج» (سورية الجنسية) إصابات بالغة، إلى جانب إصابة ابنتهما الطفلة بجروح خطيرة.

وكشفت التحقيقات الأولية للسلطات اللبنانية أنّ خلافاً وقع بين المرأة وزوجها، فبادرت على إثره إلى فتح قنبلة يدوية ورميها على نفسها وأولادها.

وأفادت التحقيقات بأن الجيران هرعوا إلى المنزل فور سماع دوي الانفجار، وأبلغوا القوى الأمنية. كما حضرت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم التحفّظ على جثمان الطفل.