زوجة تشارلي كيرك استعانت بـ«الكهنة» قبل مقتله!

قبل يومين فقط من رحيل الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك (31 عاماً)، لجأت زوجته إريكا إلى طقوس دينية كاثوليكية لحمايته مما اعتبرته تهديداً «خارقاً للطبيعة»، بعد مقال مثير للجدل نُشر في منصة Jezebel الليبرالية.

مقال يثير الرعب

المقال الذي نُشر في الثامن من سبتمبر زعم أن كاتبه دفع لساحرات عبر موقع Etsy لإلقاء «لعنة» على كيرك، مستعرضاً خدمات سحرية مثل التسبب بطفح جلدي، مع أعطال في البث، أو مشكلات غير متوقعة في الملابس، كرد فعل على مواقفه السياسية المثيرة للجدل في الأوساط الليبرالية.

رد فعل إريكا

وكشفت المذيعة ميغان كيلي عبر برنامجها على يوتيوب أن زوجة تشارلي كيرك شعرت بقلق شديد من المقال، لدرجة أنها طلبت من صديقها الكاهن الكاثوليكي الحضور إلى منزلها وإجراء طقوس صلاة لحماية زوجها ليلة صدور المقال. وبعد يومين فقط، قُتل كيرك داخل جامعة وادي يوتا، في واقعة صدمت الرأي العام الأمريكي.

تراجع Jezebel

عقب مقتله، أصدرت Jezebel بياناً تعلن فيه إزالة المقال، مشيرة إلى أنه نُشر قبل الحادثة وأنها لا تشجع بأي شكل على العنف السياسي. لكن توقيت النشر والجدل الذي أثاره خلق موجة انتقادات واسعة على المنصات الاجتماعية.

جدل حول «اللعنات»

كيلي وصفت الحادثة بأنها تحذير خطير من التعامل مع القوى الروحية أو استدعاء لعنات الساحرات، مؤكدة أن ما يبدو للبعض مجرد «مزحة» قد يحمل تبعات واقعية. وقالت: «هذا ليس لعباً، بل شر حقيقي».