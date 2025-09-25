في واقعة تبدو كمشهد من فيلم كوميدي سوداوي، أُلقي القبض على معلم مساعد في مدرسة ثانوية بجنوب كارولاينا بتهمة رش «رذاذ يحاكي رائحة البراز» داخل المدرسة التي يعمل بها، ما أدى إلى إغلاق جزئي لها وإصابة عشرات الطلاب بأعراض صحية خطيرة.

ووفقا وسائل إعلام أمريكية يواجه ألكسندر بول روبرتسون لويس، البالغ من العمر 32 عاما، الذي يعمل مساعد معلم في مدرسة ويست فلورنس الثانوية، تهمتين: «إزعاج المدارس» و«إتلاف ممتلكات بقيمة تزيد على 10 آلاف دولار».

وأثارت الواقعة غضب الآباء والسلطات، وأدت إلى تكاليف إصلاح تصل إلى 55 ألف دولار لنظام التكييف في المدرسة، ووفقا لمكتب شرطة مقاطعة فلورنس، استخدم لويس الرذاذ الذي اشتراه عبر الإنترنت مرات عديدة بين 25 أغسطس و19 سبتمبر، ما تسبب في رائحة كريهة شديدة أدت إلى إجلاء طلاب وغثيان ودوخة وصداع لدى آخرين، مع الحاجة إلى علاج طبي لعدد منهم بسبب مشكلات تنفسية.

تعطيل المدرسة وإصابة أطفال

وقال متحدث باسم الشرطة: «أدى استخدام لويس للرذاذ إلى تعطيل المدرسة، وإصابة أطفال يحتاجون إلى رعاية طبية لمشكلات تنفسية، إضافة إلى تكاليف تزيد على 55 ألف دولار لفحص وإصلاح نظام التكييف».

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن طالبة متضررة قالت: «في كل مرة أدخل الفصل الثاني، أشم الرائحة فورا، ويغطي المعلمون أنوفهم ويصرخون بسببها، شعرت بالغثيان الشديد، وكأنني سأفقد الوعي من الدوخة».

تم اعتقال لويس يوم الجمعة الماضي، وهو محتجز حاليا في سجن مقاطعة فلورنس مقابل كفالة قدرها 9090 دولارا، ومع استمرار التحقيقات قد تُضاف تهم إضافية، للمتهم، في حين لم تكشف السلطات بعد عن دافع الفعل، لكن الشرطة تشير إلى أنه «عمدي ومتكرر».

وتقع مدرسة ويست فلورنس الثانوية في مدينة فلورنسا، وهي مدرسة عامة تضم حوالى 1700 طالب، وتُعرف ببرامجها التعليمية القوية في العلوم والرياضة.

هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2023، أُلقي القبض على طالبين في مدرسة كارني كريك الثانوية بتكساس بسبب رش رذاذ مشابه، ما أدى إلى إجلاء المدرسة وعلاج طبي لعدد من الطلاب، ووُجِهَت إلى الفاعلين تهمة «حيازة سلاح محظور».

وتفرض معظم الولايات الأمريكية قوانين صارمة ضد «الإزعاج المدرسي»، خصوصا إذا أدى إلى ضرر صحي أو مادي، كما في قانون جنوب كارولاينا الذي يُصنف إتلاف الممتلكات فوق 10 آلاف دولار «جناية».