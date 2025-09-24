تعيش أيقونة (البوب) العالمية بريتني سبيرز أزمة نفسية مثيرة للقلق، بعد انكفائها شبه الكامل في منزلها بلوس أنجلوس، ورفضها المستمر تلقّي العلاج النفسي؛ ما أثار مخاوف جمهورها والمقربين منها على سلامتها الجسدية والعاطفية. ورغم رفع الوصاية عنها في 2021، فإن غياب الدعم المهني المستمر، وتصاعد سلوكياتها الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، من مقاطع الرقص العشوائية إلى الصور المثيرة للجدل، زاد من القلق العام حيال حالتها. وتشير تقارير إلى توتر علاقاتها العائلية وغياب التواصل المنتظم مع أبنائها؛ ما فاقم إحساسها بالعزلة. وبينما تصرّ سبيرز على أنها لا تعاني من أي مشاكل نفسية، يحذر خبراء الصحة من مخاطر استمرار هذا الوضع دون تدخل علاجي، وسط دعوات من جمهورها للتدخل لحمايتها قبل تفاقم أزمتها بشكل أكبر.