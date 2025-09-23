وزيرة جديدة تُطيح نائبها بسبب «سيجارة»

في أول يوم من تسلّمها المنصب، أقدمت وزيرة الداخلية الألبانية الجديدة ألبانا كوسيو على إقالة نائبها أندي مانيلا، بعد ضبطه مخالفاً قانون حظر التدخين في الأماكن العامة. القرار غير المتوقع أثار جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً، واعتُبر مؤشراً على سياسة صارمة قد تتبناها الوزيرة في المرحلة المقبلة.

خلفية حكومية

جاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من حصول الحكومة الألبانية الجديدة على ثقة البرلمان بأغلبية 82 صوتاً من أصل 140، عقب مصادقة الرئيس بايرام بيجاي على التشكيلة الوزارية في 16 سبتمبر، لتبدأ مهماتها رسمياً في الـ19 من الشهر ذاته. ومانيلا الذي فقد منصبه، كان يشغل منصب نائب وزير الداخلية منذ يناير 2021.

سيجارة تطيح مسؤولاً

حادثة «السيجارة» التي تسببت في الإقالة سرعان ما تحوّلت إلى قضية رأي عام في ألبانيا، إذ اعتبرها مراقبون دليلاً على أن الحكومة الجديدة عازمة على فرض الانضباط، حتى إن كان الثمن التضحية بمسؤول رفيع.

وزيرة افتراضية تثير الجدل

بالتوازي مع هذه التطورات، دخلت الحكومة الألبانية في دائرة الجدل الدولي بعد أن قدّم رئيس الوزراء إيدي راما أول وزيرة مولّدة بالذكاء الاصطناعي في العالم تُدعى «دييلا». هذه الوزيرة الرقمية، التي ظهرت مرتدية الزي الألباني التقليدي، ألقت كلمة أمام البرلمان مؤكدة أن مهمتها دعم المواطنين وتبسيط الإجراءات ومحاربة الفساد.

انقسام سياسي

رغم الترحيب الرسمي بالفكرة، شنّت المعارضة هجوماً حاداً، واعتبرت تعيين «دييلا» خطوة غير دستورية، مشيرة إلى أن اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة قد يفتح الباب أمام إشكالات قانونية ودستورية. في المقابل، يؤكد مؤيدو الخطوة أنها ستعزز الشفافية وتسرّع الخدمات، وتضع ألبانيا في مقدمة الدول التي تدمج التكنولوجيا المتقدمة بالحوكمة.