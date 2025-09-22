أصوات الأسماك تكشف عالماً غريباً تحت الماء

استخدم علماء البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية طرقاً مبتكرة للاستماع إلى الأسماك، وتمكنوا من تسجيل مجموعة غريبة من الأصوات تحت الماء، تشمل طرقات، وأبواقاً، وتجشؤات، وأصواتاً خافتة تشبه الهمهمات.
تجربة فريدة
تأتي هذه الدراسة ضمن جهود لفهم سلوك الأسماك والتواصل بينها، إذ كشف الباحثون أن هذه الأصوات أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد سابقاً، وتعد وسيلة للتفاعل الاجتماعي أو الدفاعي.
ملاحظات الباحثين
ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، قال العلماء إن مراقبة هذه الأصوات تساعد على تتبع صحة الأنظمة البيئية وفهم ديناميكيات الحياة البحرية، وهو ما قد يكون مفيداً في حماية الشعاب المرجانية وأنواع الأسماك المهددة بالانقراض.
آفاق مستقبلية
تفتح هذه التقنية المجال أمام مزيد من الدراسات حول التفاعلات البيئية تحت الماء، وقد تساعد في تطوير أدوات لرصد تأثيرات التغير المناخي على الحياة البحرية.