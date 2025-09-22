جحيم أنطاليا.. السيّاح يهربون وسط ألسنة اللهب.. والسلطات تعلن حالة طوارئ

تحولت مدينة أنطاليا التركية إلى ساحة فزع، بعدما اندلعت حرائق غابات هائلة في مناطق سياحية مكتظة، ما أجبر مئات السياح على إخلاء فنادقهم والهرب وسط دخان كثيف وأصوات الانفجارات الناتجة عن اشتعال الأشجار والمباني.

بدأت النيران من منطقة كوندو قرب أنطاليا، قبل أن تمتد بسرعة بفعل الرياح إلى موغلا وأيدين، فيما وثقت مقاطع مصورة مشاهد مرعبة لمنتجع سياحي يلتهمه اللهب على ضفاف نهر في منطقة بيليك.

تعبئة ضخمة

دفعت السلطات التركية بأكثر من 800 رجل إطفاء مدعومين بـ 14 طائرة و20 مروحية، في محاولة لاحتواء الحرائق، بينما جرى إخلاء منازل في وسط أنطاليا ومناطق محيطة مثل أكسو.

كما أُغلق طريق ساحلي رئيسي بعد أن بات مهدداً بالنيران، وسط تحذيرات للسكان والسياح بالابتعاد عن مناطق الخطر.

كارثة متكررة

وتأتي الحادثة بعد شهرين فقط من حرائق مدمرة أودت بحياة 12 شخصاً، في وقت سجلت فيه البلاد منذ يونيو أكثر من 600 حريق غابات، غذّتها الرياح القوية وظروف الجفاف.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف الموقف بأنه «كارثة عظيمة بحق»، مؤكداً أن أكثر من 25 ألف شخص يشاركون في جهود الطوارئ.

حالة ذعر

أظهرت المشاهد القادمة من أنطاليا سيارات ومباني متفحمة، فيما لا يزال رجال الإطفاء يواجهون صعوبة في السيطرة على ألسنة اللهب.

أما السياح، الذين قصدوا المدينة؛ لقضاء عطلة صيفية، فوجدوا أنفسهم في مواجهة سباق مع النار للنجاة بأرواحهم، وسط مشاهد تراجيدية غير مسبوقة.