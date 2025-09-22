إصابة امرأتين في شجار عنيف بمحطة قطار غربي ألمانيا

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة إيسن، مساء (الأحد)، إصابة امرأتين في شجار عنيف في محطة القطار الرئيسية في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.

وصرح المتحدث بأنه لا توجد حتى الآن أية مؤشرات تفيد بوجود طرف آخر في هذا الشجار، مشيراً إلى أن الشرطة باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها بالضبط وكيفية حدوثها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة، مساء اليوم الأحد، وتم نقل المرأتين المصابتين بسيارتي إسعاف إلى مستشفيين. ولم يُقدّم المحققون حتى الآن أية تفاصيل عن طبيعة وشدة إصاباتهما.

وأضاف المتحدث أنه لا يمكنه حالياً الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة.

واصطفت أمام المحطة العديد من سيارات الإسعاف، فيما كانت فرق الإنقاذ تقدم الرعاية لامرأة مصابة.