كشفت دراسة علمية أمريكية حديثة أن 3 حالات قلبية شائعة قد تزيد مخاطر الوفاة بسبب مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASLD) بنسبة تصل إلى 40%.

وينتج مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASLD) عن تراكم الدهون الزائدة في الكبد، وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات الإصابة به في المملكة المتحدة.

عوامل خطر قلبية

وحدد الباحثون ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني، وانخفاض مستويات الكوليسترول «الجيد» (HDL) عواملَ خطر قلبية أيضية رئيسية تزيد من احتمالية الوفاة بسبب MASLD.

وأظهر تحليل بيانات صحية لأكثر من 134 ألف شخص، أن ارتفاع ضغط الدم وحده يرفع مخاطر الوفاة بنسبة 40%، بينما يزيد مرض السكري من النوع الثاني وانخفاض الكوليسترول الجيد المخاطر بنسبة 25% و15% على التوالي، كما وجدت الدراسة أن كل عامل خطر إضافي يزيد مخاطر الوفاة بنسبة 15%.

تحذير الخبراء

وحذّر الخبراء من أن أنماط الحياة الراكدة والاعتماد المتزايد على الأطعمة فائقة المعالجة الغنية بالملح والدهون والسكر قد تساهم في انتشار هذا المرض، خصوصاً بين الشباب.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور ماثيو دوكويتش من جامعة جنوب كاليفورنيا، أن الدراسة كشفت أهمية ارتفاع ضغط الدم عاملَ خطر بارز، بينما كان يُعتقد سابقاً أن السكري هو الأكثر إلحاحاً.

وأضافت الدكتورة نورا تيراولت، المشاركة في الدراسة، أن معرفة العوامل التي تؤدي إلى نتائج أسوأ يمكن أن تساعد الأطباء على تحسين رعاية المرضى.

فحوصات دم روتينية

تشير التقديرات إلى أن 1 من كل 5 أشخاص في المملكة المتحدة قد يكون مصاباً بـ MASLD، مع تحذيرات بأن النسبة الحقيقية قد تصل إلى 40%، والأكثر إثارة للقلق أن حوالى 80% من المصابين لا يتم تشخيصهم بسبب غياب الأعراض الواضحة أو الخلط بينها، وغالباً ما يُكتشف المرض أثناء فحوصات دم روتينية أو اختبارات وظائف الكبد لأسباب أخرى.

4.6 مليون مريض بالسكري

وبلع عدد المصابين بداء السكري في المملكة المتحدة 4.6 مليون شخص، مع وجود 850 ألف حالة غير مشخصة، بينما يعاني 14 مليون بالغ من ارتفاع ضغط الدم، وهي أرقام في ازدياد مستمر.

وأوصى الباحثون بأن يعطي الأطباء أولوية لمرضى MASLD الذين يعانون من عوامل خطر قلبية أيضية، مع التركيز على استراتيجيات الوقاية والعلاج لتقليل المخاطر.