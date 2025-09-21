كارثة صحية صامتة.. هل تدمّر المحليات الصناعية قدراتنا الذهنية؟

كشفت دراسة حديثة أن الإفراط في استهلاك المحليات الصناعية منخفضة أو عديمة السعرات -الموجودة في مشروبات الحمية والعلكة الخالية من السكر- قد يكون مرتبطاً بتراجع أسرع في الذاكرة والقدرات الإدراكية، خصوصاً لدى الأشخاص دون سن الـ60.

دراسة طويلة الأمد

أجرى باحثون من جامعة ساوباولو في البرازيل دراسة امتدت لـ8 سنوات، شملت أكثر من 12 ألف مشارك فوق سن 35 عاماً، ونشرت نتائجها في مجلة Neurology الطبية.

وتبيّن أن المشاركين يستهلكون يومياً نحو 92 مليغراماً من المحليات الصناعية، أبرزها: الأسبارتام، السكرين، أسسلفام ك، الإريثريتول، السوربيتول، والزيليتول.

تأثير مباشر على الدماغ

أظهرت النتائج أن كثرة استهلاك هذه المحليات ارتبطت بتراجع ملحوظ في:

الطلاقة اللفظية: القدرة على التعبير بسرعة ووضوح.

الذاكرة والقدرات الإدراكية: مثل التركيز وحل المشكلات.

بينما لم يظهر ارتباط قوي لدى من تجاوزوا سن الـ60، إلا أن الباحثين شددوا على أن الخطر لا يزال قائماً عند الاستهلاك المفرط.

منتجات شائعة الاستخدام

تدخل هذه المحليات في مئات المنتجات اليومية مثل:

المشروبات الغازية الخاصة بالحمية.

الحلويات والعلكة الخالية من السكر.

ألواح البروتين.

بعض الأدوية والمكملات الغذائية.

تحذير الخبراء

الدكتورة كلاوديا كيمييه سوييموتو كانت إحدى المشرفات على البحث، وأكدت أن هذه النتائج تثير القلق، قائلة: «المحليات الصناعية تُسوّق على أنها بدائل صحية للسكر، لكن دراستنا تكشف جانباً مظلماً قد يمس صحة الدماغ على المدى الطويل».

جدل مستمر

مع تزايد الأدلة العلمية، يوصي الخبراء بضرورة تقليل استهلاك المحليات الصناعية والاعتماد قدر الإمكان على الأغذية الطبيعية غير المصنعة، إلى حين توافر دراسات أوضح تحسم الجدل حول سلامتها.