3 ثورات بركانية متتالية تهدد إندونيسيا

شهد جبل ليوتوبي لاكي-لاكي في منطقة وولانجيتانغ بإندونيسيا صباح اليوم (الأحد) ثلاثة انفجارات بركانية متتالية عند الساعة 7:22، 8:23، و9:01 صباحاً بالتوقيت المحلي، وفق الوكالة الجيولوجية الإندونيسية.يبقى البركان عند المستوى الرابع، أعلى مستويات الإنذار في البلاد، ما يعكس خطورة الوضع ودعوات السلطات لتوخي أقصى درجات الحذر.نصحت السلطات بعدم الاقتراب ضمن دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات حول الفوهة، ومتابعة تعليمات مركز إدارة الكوارث المحلية، مع تهيئة مخارج آمنة وإبلاغ السكان بالمخاطر المحتملة.تأتي هذه الثورات وسط موسم الأمطار، ما يزيد من خطر الانزلاقات الأرضية بسبب تراكم الرماد والمياه، فيما تواصل فرق الطوارئ مراقبة حركة الرماد والغازات البركانية بشكل لحظي.