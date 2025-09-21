انسحاب مفاجئ في حلب لصالح زوجة المرشح

دعم تمكين المرأة

أثار انسحاب مدير العلاقات الإعلامية في محافظة حلب معتز خطاب من الترشح لمجلس الشعب لصالح زوجته، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي السورية. جاءت الخطوة وفق تصريحات خطاب الرسمية، مراعاةً لتضارب الأقارب ومنح شريكته فرصة المشاركة في الانتخابات.علق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على الانسحاب مؤكداً أنه يعكس «صورة حضارية لسوريا» ويبرز احترام الدولة لدور المرأة في الحياة العامة. بدوره، شكر خطاب الوزير وأشاد بالدعم المستمر لتمكين النساء في بناء مستقبل البلاد.انخرط مدير الشؤون الأمريكية في سوريا قتيبة إدلبي والجمهور السوري في نقاش واسع حول القرار، مشيرين إلى أنه نموذج يُحتذى به في تعزيز مكانة المرأة. وتنوعت التعليقات بين الإعجاب بروح التضامن الأسري والفكاهة حول قوة شخصية الزوجة.في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة تمديد فترة قبول الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى ظهر اليوم (الأحد)، لمنح المواطنين فرصة أكبر لممارسة الرقابة الشعبية على اختيار الأعضاء.