هل النوم يجدد الجمال فعلاً؟

مراحل النوم

تأثير الأرق

استثمار في الجمال

يعتبر «نوم الجمال» أكثر من مجرد مزحة شائعة؛ فقد أكد خبراء النوم أن جودة الراحة الليلية تؤثر مباشرة على صحة البشرة ومظهرها الشبابي. فأثناء النوم العميق، يزداد إفراز هرمون النمو وتحفز عملية إنتاج الكولاجين، ما يساعد على تجديد الخلايا وتقليل الالتهابات والحفاظ على ترطيب الجلد.وبحسب تقرير لـ«فايس»، فحتى أثناء مراحل النوم الأخف، تعمل الدورة الليلية على تحسين توازن الرطوبة وتقوية حاجز الجلد الواقي. أما مرحلة النوم العميق أو حركة العين السريعة (REM)، فتزيد تدفق الدم إلى الجلد وتعزز معدل تجدد الخلايا، وهو ما لا يمكن لأي مستحضر تجميلي أن يحقق تأثيره بالكامل.وتؤدي قلة النوم إلى جفاف البشرة وظهور التجاعيد والهالات السوداء والعيون المنتفخة، وقد تتدهور صحة الجلد بشكل ملحوظ بعد عدة ليالٍ من النوم غير الكافي. وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم يُنظر إليهم على أنهم أقل جاذبية وأكثر إرهاقًا، كما تتأثر ثقتهم بأنفسهم وتفاعلهم الاجتماعي.على الرغم من فوائد مستحضرات العناية بالبشرة، يؤكد الباحثون أن النوم المنتظم والهادئ هو أساس الجمال الطبيعي، ويُعد استثمارًا طويل الأمد للحفاظ على الصحة والمظهر.