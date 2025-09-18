قذيفة من مخلفات الحرب تفتك بليبي وطفليه داخل منزلهم

تحرك أمني عاجل

خطر يهدد المدنيين

مطالب شعبية وحقوقية

شهدت مدينة الزنتان غرب ليبيا فاجعة إنسانية بعدما قضى أب وطفلاه إثر انفجار عنيف داخل منزلهم. التحقيقات الأولية التي أجراها فريق الخبراء بالنيابة العامة أوضحت أن رب الأسرة عثر على قذيفة قديمة مجهولة المصدر من مخلفات الحروب السابقة، وأثناء محاولته التعامل معها انفجرت بقوة، لتودي بحياتهم على الفور.باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادثة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من بقاء مخلفات الحروب منتشرة في الأحياء السكنية والمناطق الريفية على حد سواء.ليبيا التي تعاني من انقسام سياسي واضطرابات أمنية، ما زالت تواجه تحدياً كبيراً مع مخلفات النزاعات، من ألغام وذخائر غير منفجرة، والتي تشكّل خطراً يلاحق السكان وقد ينفجر في أي لحظة.ويدفع تكرار مثل هذه المآسي الأهالي والجهات الحقوقية إلى المطالبة بضرورة تنظيم حيازة السلاح وتسريع برامج نزعه من أيدي المدنيين، سعياً إلى الحد من الكوارث وحماية أرواح الأبرياء.