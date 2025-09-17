قصة شعر تنقذ حياته.. حلاق يكتشف سرطاناً لدى مراهق بريطاني

تشخيص صادم

لم يكن المراهق البريطاني أوين نورغروف (17 عاماً) يتوقع أن زيارة عادية لصالون حلاقة ستنقذ حياته. فخلال جلسة قص شعر في صالون الحلاق التركي فرات داود أوغلو، لاحظ الأخير وجود كتلة غريبة على رقبة أوين، ونصحه على الفور بمراجعة الطبيب.بعد الفحوص الطبية، تبيّن أن أوين مصاب بمرض سرطان الغدد الليمفاوية من نوع هودغكين، وهو نوع نادر يصيب الجهاز المناعي. بدأ المراهق علاجاً كيميائياً مكثفاً في يناير الماضي استمر خمسة أشهر في مستشفى رويال شروزبري، بدعم من مؤسسة Teenage Cancer Trust. وفي يونيو أعلن الأطباء أن حالته مستقرة ودخل في مرحلة الأمان.أوين عبّر عن امتنانه للحلاق الذي لاحظ العلامة المنقذة قائلاً: «ذهبت إلى الحلاق كما أفعل دائماً، لكنه لفت انتباهي إلى الورم، وأنا ممتن جداً لأنه أنقذ حياتي». فيما أكد فرات أن رؤية أوين معافى هو «أهم ما في الأمر».هيئة الخدمات الصحية البريطانية أوضحت أن أعراض المرض تشمل:رغم غيابه عن عامه الدراسي الأخير، يؤكد أوين شعوره بأنه في «أفضل حال»، ويخضع لمتابعة دورية. كما أطلقت عائلته حملة تبرعات جمعت 10 آلاف جنيه إسترليني لصالح المؤسسة الداعمة لمرضى السرطان الشباب، في بادرة لرد الجميل لمن ساعدهم خلال الرحلة.