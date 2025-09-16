الملكة كاميلا تنسحب من جنازة دوقة كينت

أعلن قصر باكنغهام أن الملكة البريطانية كاميلا زوجة الملك تشارلز ألغت حضور جنازة دوقة كينت بسبب تعافيها من التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

وقال متحدث باسم القصر: «ببالغ الأسف، انسحبت الملكة من حضور قداس الجنازة الذي سيُقام بعد ظهر اليوم لدوقة كينت، وذلك لتعافيها من التهاب حاد في الجيوب الأنفية». وأشار إلى أن كاميلا ستُقدم خالص تعازيها ومواساتها لدوق كينت وجميع أفراد الأسرة.

وقالت صحيفة ديلي ميل إن كاميلا تأمل أن تتعافى بشكل كافٍ لحضور جميع عناصر الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إضافة إلى الارتباطات الأخرى، خصوصا أن برنامجها هذا الأسبوع من المقرر أن يكون مزدحمًا للغاية.

وتشير تقارير صحفية إلى أن كاميلا سافرت من أسكتلندا هذا الصباح، وستخصص اليوم للراحة في وندسور.

من جانبه، أبدى دوق كينت الأمير إدوارد تفهمه لقرار الملكة، وأرسل لها أطيب تمنياته بالشفاء العاجل.

وكانت كاثرين وورسلي زوجة دوق كينت (ابن عم الملكة إليزابيث الثانية الراحلة) قد فارقت الحياة عن عمر يناهز 92 عامًا في منزلها بقصر كينسينغتون في الرابع من سبتمبر الجاري.